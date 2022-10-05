المغير: حجز 51 ألف قرص مهلوس وتوقيف شخصين في عمليات مشتركة

تمكنت عناصر الأمن بالغير بالتنسيق مع قوات الدرك الوطني بالمغير من احباط عملية نقل وتهريب كميات كبيرة من المؤثرات العقلية. أين تم توقيف شخصين في عمليتين متتالية وحجز 51 الف كبسولة من المؤثرات العقلية.

العملية الأولى تم من خلالها توقيف مركبة وحجز 28الف و500 قرص. فيما تم توقيف جرار طريقي في العملية الثانية وحجز 22الف و500 قرص. وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المتورطين لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا.