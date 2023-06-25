قناة النهار المغير / خولة خمس سنوات من المعاناة بمرض نادر ينخر جسدها بقلم قناة النهار نشر في 25 جوان 2023 - 12:45 صحة شارك غرِّد أرسل 26 0 المغير / خولة خمس سنوات من المعاناة بمرض نادر ينخر جسدها </ رابط دائم : https://nhar.tv/6p3QX اقرأ أيضا باتنة : كباش السلالة العربية الأصيلة..من 30 مليون إلى 45 مليون سنتيم قناة النهار 04 جوان شنقريحة: الرهان اليوم هو أن يلتقي الجزائريون كلهم حول ما يجمعهم من تاريخ واحد ومصير مشترك قناة النهار 16 جوان وزير التربية: معدل النجاح في البكالوريا لدورة جوان 2023 يساوي أو يفوق 10 قناة النهار 11 جوان لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة : مسلم أناتوف كان يراجعلنا في الأكاديمية قناة النهار 12 جوان بلعـــابد : الأرضية الرقمية لوزارة التربية مفتوحة.. قناة النهار 05 جوان قسنطينة: السيدة صباح توزع وجبات خالية من الغلوتين على المترشحين للبكالوريا قناة النهار 14 جوان طالع هابط: بعد رسالة النوي سلطات عين البيضاء بورقلة تغلق النافذة العجيبة بأمر من والي الولاية قناة النهار 15 جوان رئيس الجمهورية :" هناك إمكانيات هائلة في شتى المجالات مع أصدقائنا الروس" قناة النهار 14 جوان الرئيس تبون :" الجزائر تحاول التسريع في انضمامها إلى منظمة البريكس " قناة النهار 15 جوان طالع هابط: النوي يطالب السلطات العليا بإنقاذ أرض فلاحية 18 هكتار من البرتقال .. حبو يديروها باطيمات قناة النهار 08 جوان