المغير: شل نشاط شبكة وحجز 6740 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة تقوم بحيازة وتخزين المؤثرات العقلية من أجل البيع بطريقة غير مشروعة. مع ضبط 6740 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ. كما تم حجز 3 مركبات سياحية و مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

التحريات العملياتية التي باشرها محققو المصلحة الولائية للشرطة القضائية. تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. جاءت بناء على معلومات مؤكدة، تفيد بنشاط جماعة إجرامية في بيع و ترويج المؤثرات العقلية وسط مدينة المغير. مع إستغلال مسكن أحدهم في تخزين هذه السموم، عملية الترصد المستمرة لهؤلاء مع وضع خطة ميدانية مشفوعة بأذنات تفتيش لمساكن المشتبه فيهم.

وأفضت العملية إلى توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر يشكلان جماعة إجرامية منظمة. ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 6740 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ. حجز ثلاث مركبات سياحية. وكذا مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بـ 06 مليون و 200 ألف سنتيم .

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة. عن تهمة حيازة و تخزين المؤثرات العقلية من أجل البيع بطريقة غير مشروعة. في إطار جماعة إجرامية منظمة و جنحة تبييض الأموال قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور