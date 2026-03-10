المغير: ضبط أزيد من 16 ألف قارورة خمر بدون رخصة

في عملية منفذة بحر الأسبوع المنصرم، تمكنت شرطة المغير ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية. من ضبط أزيد من 16 ألف وحدة من المشروبات الكحولية مخزنة لغرض البيع بدون رخصة مع توقيف شخص.

العملية نفذت بعد تحريات ميدانية مكثّفة، مكّنت محققي المصلحة من رصد نشاط مشبوه لشخص يقوم بتخزين كميات من المشروبات الكحولية بمسكنه العائلي بطريقة غير قانونية. بعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير و الحصول على إذن بالتفتيش.

تمت مداهمة المسكن ليتمكن عناصر المصلحة من ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية مخزنة بطريقة غير قانونية. قدرت بـ 16280 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام مع توقيف المشتبه فيه.

والذي تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.