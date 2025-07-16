المغير.. ضبط أزيد من 8 ألاف كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية المغير، بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص ينشط في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، مع ضبط 08 ألاف و 334 كبسولة من نوع بريغابالين و حجز المركبة المستعملة في نقل هذه السموم .

نفذت العملية بعد تحريات ميدانية مكثفة، مكنت محققي الفرقة من رصد شاحنة صغيرة قادمة من الولايات الجنوبية، الخطة الأمنية المحكمة أفضت إلى توقيفها بوسط مدينة جامعة، يقودها شخص في العقد الرابع من العمر، بعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تم إكتشاف مخبأ سري مهيأ داخل التجاويف الخاصة بحزام الأمان، يحتوي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ : 8334 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ، موجهة للترويج و البيع بطريقة غير مشروعة، ليتم توقيف المشتبه فيه و حجز المؤثرات العقلية و المركبة المستعملة في نقل هذه السموم .

تمّ تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة، عن قضية حيازة و نقل المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة .