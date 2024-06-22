المغير.. طاقم طبي ينقذ شابا بعد طعنه بسكين بالقصبة الهوائية

تمكن الفريق الطبي وشبه طبي بغرفة العمليات المؤسسةالعمومية الإستشفائية دباخ السعيد المغير من اجراء عملية جراحية معقدة استغرقت 5 ساعات على شاب يبلغ من العمر 31 سنة بعد ان تلقى طعنة بسكين على مستوى الرقبة أدت إلى انقسام القصبة الهوائية والغدة الدرقية وطعنة على مستوى البطن مما أدى إلى نزيف وجرح في القولون حيث تجندت الجراحة خليفي أماني وطبيب التخذير طلحة حكيم رفقة الطاقم الشبه طبي المناوب وتمكنوا من انقاذ حياة المصاب .



وكللت العملية بالنجاح والمريض تجاوز مرحلة الخطر وبدأ يتماثل للشفاء فالشكر موصول لكل الطاقم على مجهوداتهم الجبارة وحسهم المهني وروح المسؤولية .