المغير: فك لغز سرقة محل تجاري وتوقيف المتورطين

تمكنت مصالح الأمن بولاية المغير من فك لغز سرقة محل تجاري بالولاية وتوقيف المتورطين.

العملية جاءت على إثر تعرض أحد الأكشاك بوسط مدينة المغير إلى فعل السرقة طالت مجموعة من المبيعات. ليتقدم مالكه بشكوى رسمية لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية المغير. التي بدورها فتحت تحقيق معمق في القضية، لتتمكن في ظرف وجيز من توقيف مشتبه فيهما في العقد الثاني من العمر. ثبت تورطهما في فعل السرقة بالكسر.

تفاصيل القضية تعود لبحر هذا الأسبوع، عند تقدم أحد المواطنين إلى مصالح أمن ولاية المغير لتقييد شكوى رسمية ضد مجهول “ي ن” قاموا بسرقة محله “كشك”. طالت مجموعة من المبيعات مصالح الشرطة القضائية على الفور فتحت تحقيق معمق في القضية.

بداية بإجراء معاينة تقنية من طرف أفراد الشرطة العلمية. كما وسعت التحريات التي أفضت إلى تحديد هوية مشتبه فيهما إثنين في العقد الثاني من العمر. تم توقيفهما بعد إعداد خطة ميدانية محكمة و تحويلهما إلى المقر لإتخاذ ضدهما الإجراءات القانونية اللازمة.

الضبطية القضائية أنجزت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهما. عن تهمة السرقة بالكسر تم تقديمهما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.