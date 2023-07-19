المغير: قتيلان وجريحان في انقلاب مركبة بأم الطيور

يواصل إرهاب الطرقات حصد الأرواح البشرية عبر الطريق الوطني رقم 03، بالمغير والذي يلقب بطريق الموت.

اين خلف حادث مرور مروع يتمثل في انحراف مركبة سياحية من نوع هونداي كاريطا، عبر الطريق الوطني رقم 03 المار ببلدية أم الطيور. على بعد واحد كلم عن مفترق الطرق البعاج باتجاه بلدية اسطيل. 02 ضحايا متوفيتين في عين المكان. اضافة إلى 02 ضحية متعددتي الإصابات.

وتدخلت وحدة القطاع العقيد لطفي بأم الطيور، لنقل الجثث وتم تقديم الإسعافات في عين المكان ونقلهم للمستشفى. وفتحت عناصر الدرك الوطني بام الطيور تحقيقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.