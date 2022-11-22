المغير: قتيل و6 جرحى في حادث مرور بجامعة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء بطريق جامعة ولاية المغير في وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد خلّف حادث مرور خطير بالطريق الإجتنابي بجامعة المؤدي إلى ولاية الوادي ضحية متوفية في عين المكان. و(6)ضحايا متعددي الإصابات نقلوا على جناح السرعة إلى قاعة الإستعجالات بجامعة.

ويتمثل الحادث، في إصطدام حافلة نقل المسافرين خط “تلمسان- الوادي” من نوع هيڨر بشاحنة من نوع رونو.

من جهتها الحماية المدنية بوحدة جامعة تدخلت لتقديم الإسعافات ونقل الضحايا. وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا في تفاصيل وأسباب الحادث المميت.