المغير.. وفاة شخصين في حادث مرور  بالطريق الوطني رقم 3

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 3 ببلدية المغير.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 19سا05د ، من اجل حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين خط ورقلة-جيجل بسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 03 بلدية ودائرة المغير.

وحسب نفس البيان، فلقد خلف الحادث وفاة شخصين تم نقلهم الى مصلحة حفظ الجثث واصابة 4 أشخاص بصدمة تتراوح أعمارهم مابين 28سنة و 76 سنة.

ليتم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.