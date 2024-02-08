المغير.. وفاة شخصين في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 3
بقلم ط.خير الدين
لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 3 ببلدية المغير.
وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 19سا05د ، من اجل حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين خط ورقلة-جيجل بسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 03 بلدية ودائرة المغير.
وحسب نفس البيان، فلقد خلف الحادث وفاة شخصين تم نقلهم الى مصلحة حفظ الجثث واصابة 4 أشخاص بصدمة تتراوح أعمارهم مابين 28سنة و 76 سنة.
ليتم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.
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