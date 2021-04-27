المغير.. وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور ببلدية أم الطيور

أخبار الجزائر
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المغير.. وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور ببلدية أم الطيور
بقلم خالد زوبيري

لقي شخص حتفه، فيما اصيب اثنين اخرين، اليوم الاثنين، إثر حادث مرور ببلدية أم الطيور ولاية المغير.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 03 النقطة الكيلومترية 417 بلدية أم الطيور اتجاه مدينة المغير.

واوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل اصطدام مباشر وعنيف بين سيارتين سياحيتين .

هذا وخلف الحادث ثلاثة ضحايا من جنس ذكر احدهم متوفي في عين المكان اما الاخرين فلهما اصابات متفاوتة الخطورة.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم رفقة جثة الضحية الى مستشفى أم المغير.


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