المغير..وفاة شخص وإصابة 2 اخرين اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 3

لقي شخص مصرعه واصيب 2 اخرين بحروح، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين ولايتي المغير وتقرت وتحديدا في بلدية سيدي خليل.

وتدخل أعوان الحماية المدنية بوحدة المغير لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقل جثة لمصلحة حفظ الجثث.

فيما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا في تفاصيل وأسباب الحادث المميت.

ويعد هذا المحور المروري من أخطر المحاور التي تكثر بها الحوادث، لوضعية الطريق والازدحام المروري الدائم به.