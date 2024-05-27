المغير.. وفاة طفل في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 46 أ

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 46 أ بالنقطة الكيلومترية 56 على مقربة من رأس الجدر بإتجاه أولاد جلال.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالح الحماية المدنية ممثلة في وحدة القطاع العقيد لطفي بأم الطيور ولاية المغير بدعم من الحماية المدنية لأولاد جلال وبحضور الدرك الو طن.

وذلك لأجل حادث مرور يتمثل في إنحراف و إنقلاب سيارة من نوع سيمبول بالطريق الوطني رقم 46 أ بالنقطة الكيلومترية 56 على مقربة من رأس الجدر بإتجاه أولاد جلال.

وأسفر أسفر الحادث عن 4 ضحايا ، ضحية متوفية في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 6 سنوات و3 ضحايا بإصابات متعددة.

ليتم نقل الضحية المتوفي من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أم الطيور.

فيما تم نقل الضحايا الثلاث من طرف الحماية المدنية لأولاد جلال لمستشفى أولاد جلال.