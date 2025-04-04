المغير : 05 جرحى في حادث تسلسلي بالطريق الوطني رقم 03

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية جامعة ولاية المغير، لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام تسلسلي لثلاثة سيارات سياحية بالطريق الوطني رقم 03 باتجاه ولاية تقرت على مسافة 16 كلم من الوحدة .

ث لمعرفة اسباب وتفاصيل الحادث . وحسب بيان للحماية المدنية فإن الحادث خلف إصابة 05 أشخاص بجروح مختلفة (03 من جنس ذكر و 02 من جنس أنثى) تتراوح أعمارهم مابين 20 و 55 سنة، قدمت لهم الإسعافات اللازمة في عين المكان، وتم إجلاء ونقل الجرحى إلى مستشفى سعد دحلب بجامعة . عناصر الدرك الوطني فتحت تحقيق في الحادث لمعرفة اسباب وتفاصيل الحادث .