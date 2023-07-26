المغير: 10 ضحايا إثر اصطدام بين سيارتين

تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية العقيد لطفي بأم الطيور بالمغير وبدعم من وحدة القطاع عبدالوهاب خيرواني باسطيل من أجل حادث مرور.

ووقع حادث مرور اليوم الأربعاء على الساعة 07 و30. حيث تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين من نوع سانديرو ستيبواي. وأخرى من نوع بيجو من نوع 207. على مستوى الطريق الوطني رقم 03 حوالي 08كلم من الوحدة.

كما خلّف الحادث 10 ضحايا “ضحيتين في حالة حرجة و08 ضحايا متعددي الإصابات” نقلوا من طرفنا إلى مستشفى أم الطيور.