المغير: 3 جرحى في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجامعة ولاية المغير لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام بين شاحنة من نوع شاكمان F2000 و سيارة من نوع سيتروين C Elysėe على مستوى الطريق الوطني رقم 48 أ حوالي مسافة 24 كلم من الوحدة بإتجاه ولاية الوادي.

خلف الحادث ثلاثة ضحايا بإصابات متعددة ، بالإضافة لتسجيل خسائر مادية بالسيارة والشاحنة.

تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا و نقلوا من طرف مصالحنا إلى مستشفى جامعة.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-