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أخبار الجزائر

المغير: 3 جرحى في حادث مرور

بقلم عبد العالي رحومة
المغير: 3 جرحى في حادث مرور
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تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجامعة ولاية المغير لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام بين شاحنة من نوع شاكمان F2000 و سيارة من نوع سيتروين C Elysėe على مستوى الطريق الوطني رقم 48 أ حوالي مسافة 24 كلم من الوحدة بإتجاه ولاية الوادي.

خلف الحادث ثلاثة ضحايا بإصابات متعددة ، بالإضافة لتسجيل خسائر مادية بالسيارة والشاحنة.
تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا و نقلوا من طرف مصالحنا إلى مستشفى جامعة.

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