المغير.. 5 جرحى في اصطدام بين سيارتين

أصيب 5 أشخاص مساء اليوم الأحد، في حادث مرور بولاية المغير.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 03 بالقرب من الحجر الكيلومتري 495 بلدية سيدي عمران دائرة جامعة ولاية المغير .

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين سياحيتين الأولى من نوع هيونداي أطوس والثانية مرسيدس كلاص جي تابعة للأمن الوطني.

وخلف الحادث خمسة مصابين من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 23 سنة إلى 50 سنة بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة.

وقد تم إجلاء المصابين الخمسة من طرف مصالحنا بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى جامعة.