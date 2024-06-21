المغير: 5 جرحى في حادث إصطدام شاحنة بسيارة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية المغير المتمثلة في وحدة القطاع خيرواني عبد الوهاب باسطيل، لأجل حادث مرور.

وتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية من نوع شيري فيكو وشاحنة من نوع سوناكوم. m120 بالطريق الوطني رقم 48 اتجاه الوادي.

وخلف الحادث 5 ضحايا بإصابات مختلفة شديدة الخطورة. بالإضافة لوجود خسائر مادية بالسيارة والشاحنة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدينة إلى مستشفى اسطيل.

كما فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة اسباب وتفاصيل الحادث.