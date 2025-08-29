المغير .. احتراق 29 نخلة مثمرة وحوالي هكتار حشائش بدندوقة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق غابة نخيل، بالمنطقة الفلاحية دندوقة ولاية المغير.

وحسب بيانٍ لمصالح ذاتها، تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية المغير على الساعة 6:22سا لأجل إخماد حريق غابة نخيل بالمنطقة الفلاحية دندوقة.

وخلّف الحريق احتراق 29 نخلة مثمرة، 15 منها احترقت كليًا، و14 جزئيًا، وحوالي هكتار حشائش يابسة.

وقد تمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للنخيل المجاور.