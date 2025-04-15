المغير.. الإطاحة بمروج للمؤثرات العقلية وضبط 693 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، من توقيف شخص ينشط في جرائم الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، مع ضبط 693 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ .

المشتبه فيه، في الأربعينيات من العمر، تم توقيفه من قبل عناصر الأمن العمومي العاملة بحاجز المراقبة الثابت بمدخل مدينة المغير ، عندما كان على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى الولايات الجنوبية متوجهة إلى الولايات الشمالية.

أين تم توقيفها للمراقبة والتفتيش القانوني فاشتبه في أحد المسافرين ، بعد تلمسه جسديا تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 693 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ، كان المعني يخبئها على مستوى الحوض والفخض مثبتة بإحكام بشريط لاصق، موجهة للبيع و الترويج .

تمّ تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير ، عن

قضية حيازة و نقل المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة .