المغير .. الشرطة القضائية توقف 26 شخصا محل أوامر بحث

سطّرت مصالح أمن ولاية المغير، خلال شهر ماي 2025، العديد من العمليات الشرطية، مكّنت من توقيف 26 شخصاً مبحوث عنهم بموجب أوامر قضائية.

العمليات الشرطية أطرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية وأمن دائرة جامعة، من خلال استغلال كل المعلومات التي تفيد بوجود أشخاص صدرت في حقهم نشرات بحث عامة وأوامر قضائية بالقبض، لارتكابهم جرائم القانون العام، كالسرقات، النصب، المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تكوين جمعية أشرار.

إذ تمكنت المصلحة ذاتها، خلال شهر ماي الماضي، من توقيف 26 شخصاً محل بحث من طرف مختلف الجهات القضائية.

أهم هذه العمليات، تم فيها توقيف مجرم خطير صدر في حقه حكم نهائي بالحبس مشمول بالأمر بالقبض لارتكابه جناية إضرام النار عمدا في مبنى، والمُدان بالسجن المؤبد.