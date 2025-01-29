المغير.. حجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسطيّل التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمغيّر، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تمت العملية أثناء تنفيذ خدمة شرطة الطريق، حيث تم ضبط 14205 أقراص مهلوسة من نوع (بريقابالين 300 ملغ)، كانت مخفية ومخبأة بإحكام بالتجويف الداخلي للسيارة.

كما مكّنت العملية من توقيف شخصين وحجز مركبتين سياحيتين. ويمتد نشاط هذه الجماعة الإجرامية إلى عدة ولايات من الجهة الشرقية للوطن.

بعد الانتهاء من التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير.