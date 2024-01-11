المغير: توقيف شبكة إجرامية مختصة في سرقة التمر

تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، من توقيف مجموعة إجرامية تتكون من 4 أفراد قاموا بسرقة أحد المواطنين ، طالت السرقة 54 صندوق من التمر المعد للبيع بإحدى مستودعات.

تمكنت المصلحة من إسترجاع كل المسروقات وتوقيف شاحنة إستعملت في تنقل المجموعة الإجرامية وحمل المسروقات.

الضبطية القضائية قامت بجمع كل المعلومات والأدلة كما وسعت التحريات لتتمكن في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهم، تم توقيف أطراف الشبكة الإجرامية الواحد تلوى الآخر بمجموع أربعة 4 مشتبه فيهم. كما تم إسترجاع كمية التمر المسروقة.

تم إنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهم الأربعة عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية، السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل والتعدد والكسر بإستحضار مركبة لغرض تسهيل الفعل وتيسير الهروب، إخفاء أشياء مسروقة، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة .