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قناة النهار

المفارغ العشوائية تلتهم الغابات وتزيد من سرعة انتشار الحرائق

بقلم قناة النهار
المفارغ العشوائية تلتهم الغابات وتزيد من سرعة انتشار الحرائق
الحرائق
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