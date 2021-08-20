قناة النهار المفارغ العشوائية تلتهم الغابات وتزيد من سرعة انتشار الحرائق بقلم قناة النهار نشر في 20 أوت 2021 - 11:58 الحرائق شارك غرِّد 21 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974554 اقرأ أيضا الوجه الآخر للجزائريين في مواقع التواصل الإجتماعي.. تضامن.. تكافل.. توعية قناة النهار 01 أوت نشوب حريق في غابة "بوركوت" بتلمسان قناة النهار 31 جويلية الصيف يحلى معانا: القشور الخزفية للأسنان تعالج العديد من المشاكل قناة النهار 15 أوت العاصمة/ إمام مسجد الأرقم يدعو لعدم الإنصياع وراء دعاة الفتنة..ما عشناه يكفينا قناة النهار 13 أوت