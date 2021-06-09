المفاوضات بين “غزال” و”بشكتاش” تتعثر !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن المفاوضات بين إدارة “بشكتاش” ووكيل أعمال اللاعب الجزائري “رشيد غزال” متوقفة بعد عدم الاتفاق حول الشق المالي في حالة انضمام لاعب الخضر بصفة رسمية للنادي التركي في الموسم المقبل.

وأكدت ذات المصادر، أن “غزال” يتلقى راتبا مرتفعا مع “ليستر سيتي” ويريد أن يرفع من راتبه مع “بشكتاش” وهو الذي قاده لتحقيق الثنائية المحلية، كما أن إدارة الفريق التركي أكدت له أنها مستعدة لدفع أكثر من 6.5 مليون أورو للتعاقد معه بصفة رسمية قادما من نادي “ليستر سيتي”.

يذكر أن “غزال” لا يزال مرتبطا بعقد مع “ليستر سيتي” وهو الذي لعب الموسم الماضي معارا لنادي “بشكتاش” التركي.