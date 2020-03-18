المفاوضات تتأجل بين ماندي وإدارة بيتيس

الرياضة
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المفاوضات تتأجل بين ماندي وإدارة بيتيس
بقلم كريم.تيغرمت

توقفت المفاوضات بين إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني، ولاعبهم الدولي الجزائري عيسى ماندي، بخصوص تمديد العقد الذي يربط الطرفين.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن تجميد المفاوضات بين إدراة ريال بيتيس، وعيسى ماندي، بالنظر للأوضاع الأخيرة التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأضاف ذات المصدر، أن الدولي الجزائري، يسعى للتوصل لاتفاق مع إدارة ناديه الإسباني، قصد مغادرة الفريق نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن عيسى ماندي، لازال مرتبطا مع ناديه ريال بيتيس، لموسم آخر، بالنظر إلى عقده الذي ينتهي صيف 2021.


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