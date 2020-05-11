المفتشية البيطرية للطارف: الحيوانات المتواجدة في حديقة البرابطية بصحة جيدة وما تم تداوله إشاعات

أكدت المفتشية البيطرية لولاية الطارف أن الحيوانات المتواجدة في حديقة البرابطية بصحة جيدة، وما تم تداوله عار من الصحة.

وأوضحت المديرية أنه بعد تنقل المفتشية البيطرية لحديقة الحیوانات برابطية، أشارت أن الخبر الذي تداولته إحدى الصحف الوطنية عار من الصحة، وأن صورة المنشور تعود إلى حديقة حيوانات في السودان.

وأكدت المديرية أن الحيوانات بصحة جيدة ولا توجد وفیات كما قيل في المنشور، ومنهم من انجب صغارا مثل حيوان اللاما.

وحسب تصریح مدیر الحديقة الذي يزوال نشاطه بشكل عادي، توجد كميات هائلة من الأعلاف والخضر، تكفي لتغذية الحيوانات لشهور، كما أن الحيوانات آكلات اللحوم لدیها ما یكفيها، لوجود الأحمرة المحجوزة من طرف مصالح الجمارك في الشريط الحدودي.

أما بالنسبة للمياه، فإن الحديقة بها خزان مائي يكفي لتزويد الحیوانات وتنظيف الاقفاص.

وتجدر الاشارة أن الحضيرة مغلقة منذ 23 مارس للوقاية من تفشي فیروس کورونا.

وقصد التكفل برواتب العمال وشراء مستلزمات الحيوانات، قام والي ولاية الطارف بتحویل مبلغ معتبر لمواكبة هذه الازمة.

واستنكرت المديرية كل هذه الأكاذيب، مشجعة كل العمال والبياطرة على عملهم للحفاظ على هذه الحديقة التي تعتبر المتنفس الوحيد لسكان الولاية

كما نوهت بالمجهودات المبذولة من طرف الأطباء البياطرة المتواجدين على مستوی الحديقة، حيث لديهم خبرة أكثر من عشرة سنوات ومازالوا في نطاق الادماج، ومنه من لم يتلق اجره منذ 3 أشهر، ومع ذلك يقومون بعملهم.