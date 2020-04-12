المفتشية العامة للمالية تحقق حول ديوان الحج والعمرة

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المفتشية العامة للمالية تحقق حول ديوان الحج والعمرة صورة من الأرشيف
بقلم حبيبة محمودي

خضع الديوان الوطني للحج والعمرة لتحقيقات معمقة من طرف المفتشية العامة للمالية حول العديد من القضايا.

وقالت مصادر على دراية تامة بالقضية بأن التحقيقات قد استغرقت شهر كاملا من طرف المفتشية العامة للمالية والتي أعدت تقريرا مفصلا حولته الى الجهات الوصية.
ومن جانبها اتصلت”النهار أونلاين” بالمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة للحصول على المزيد من التفاصيل في القضية، غير أنه أكد صحة الخبر دون الخوض في التفاصيل.

واكتفى عزوزة بالقول: ” نعم كان هناك تحقيقا من طرف المفتشية العامة للمالية حول الديوان الوطني للحج والعمرة وهو اجراء عادي تخضع له كافة الهيئات”.


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