المفتشية العامة للمالية تحقق في الحسابات المالية لمديرية النشاط الاجتماعي بقسنطينة

علمت “النهار” من مصادر مطلعة، بأن المفتشية العامة للمالية، لا تزال تواصل التحقيق في مديرية النشاط الاجتماعي بقسنطينة. حيث ركز موفدو المفتشية العامة للمالية في معايناتهم، على التسيير المالي والحسابات للمديرية سالفة الذكر. وفروعها المتواجدة على مستوى إقليم الولاية.

حيث اطلع المحققون على الوثائق والمستندات الخاصة بالتسيير المالي، منها الفواتير الخاصة بالمبالغ المالية. التي تم صرفها في التجهيزات والتموين وغيرها من العمليات المالية، وذلك انطلاقا من التسيير المالي. لمختلف الفروع الإدارية والاجتماعية التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي منذ سنة 2006 إلى غاية الآن.

فيما تمّ غلق “دار الرحمة” في “جبل الوحش” لإخضاعها للترميم

ومن بين هذه الفروع التي كانت محل تسليط الأضواء “الكاشفة” من طرف محققي المفتشية العامة للمالية. مديرية النشاط الاجتماعي ودور الطفولة المسعفة المتواجدة في عاصمة الولاية و”دار الرحمة” الكائنة في منطقة “جبل الوحش” بأعالي وسط المدينة شمالا. والتي تم غلقها مؤخرا بسبب انهيار جدار داخل مبنى هذا المرفق. أين تم نقل المقيمات والمقيمين إلى مختلف “دور الرحمة” في الولايات التي يقيم فيها المقيمون في “دار الرحمة” المغلقة في “جبل الوحش” بقسنطينة. لأجل إخضاعها للترميم خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما شمل التحقيق الذي باشره محققو المفتشية العامة للمالية، “دار العجزة” المتواجدة في بلدية “حامة بوزيان”. والمركز الخاص بإقامة القاصرات المتواجد بمحاذاة ملعب “الشهيد حملاوي”. بالإضافة إلى فروع إدارية أخرى تابعة لمديرية النشاط الاجتماعي. منها المركز الوطني المهني المتخصص في تكوين مهنيين ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث ينتظر أن يقوم المحققون بصياغة تقرير مالي شامل ودقيق عن التسيير المالي لمديرية النشاط الاجتماعي. وفروعها التابعة لوصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والذي سيرفع إلى رئاسة الجمهورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.