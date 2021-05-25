المفتش العام لوزارة التربية: إيفاد لجنة تحقيق من وزارة التربية قريبا إلى برج باجي مختار

كشف المفتش العام لوزارة التربية بن زمران مصطفى، أنه تمت الإستجابة لمعظم مطالب الأستاذات ونقابات التربية بأدرار.

وأوضح بن زمران، خلال ندوة صحافية بولاية أدرار، أنه سيتم إيفاد لجنة تحقيق من وزارة التربية قريبا الى برج باجي مختار.

وأشار في ذات السياق، إلى أنه سيتم توفير الحماية الأمنية لإقامات الأساتذة وكل المؤسسات التربوية.

كما أفاد بأنه سيتم توفير النقل مجانا لكل الاساتذة والمعلمين المعنين بحراسة إمتحان الباكالوريا ببرج باجي مختار.

من جهته طمأن الأسرة التربوية، بأن السلطات المحلية بالمنطقة ستجد حلول جذرية لكل انشغالات الاساتذة قبل الدخول الدراسي المقبل.