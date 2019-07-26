المفتش العام لوزارة الصحة: الحاملتان المتوفيتان بمستشفى المسيلة كانتا تعانيان من أعراض مرضية

أكد عمر برجوان المفتش العام لوزارة الصحة للنهار ، انه بعد حادث وفاة السيديتن الحاملتين بولاية المسيلة، اوفدت الوزارة لجنة تحقيق في الحالتين.

وقال ان المعلومات الاولية تقول ان الحاليتين تم استقبالهما يوم 16 جويلة بـمستشفى سليمان عميرات والزهراوي في المسيلة .

وان الحالتين خضعتا لفحوصات عادية من الاطباء المكلفين، كانت الحالتين تعانيين من اعراض مرضية، وبعد خضوعهما لعمليتين قيصريتين، نتج عنهما مضاعفات تمثلت في انسداد رئوي للحالة الاولى وعجز كلوي عند الحالة الثانية.

وأكد ان سبب الوفاة في الحالية الاولى هو انسداد رئوي حاد 24 ساعة بعد العملية القيصرية، وسبب وفاة الحالة الثانية هو عجز كلوي ناتج عن اعراض مرضية.