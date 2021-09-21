المفتش بلعباس: إرتفاع الحجم الساعي وعدد أسابيع الدراسة

قال المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية، بلعباس ساعد، أن الموسم الدراسي الجديد سيعرف إرتفاعا للحجم الساعي وعدد أسابيع الدراسة بفضل البداية المبكرة مقارنة مع السنة الماضية.

وأضاف المفتش خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن زيادة الحجم الساعي يعتبر عاملا مساعدا لتنفيذ البرامج. مشيرا إلى أنه تم إحصاء جميع التلاميذ وفي جميع المستويات وفي جميع الشعب ما سهل إحصاء جميع الساعات المخصصة للتمدرس في كل مادة .

بالمقابل نفى وجود تغيير في المناهج التربوية لكنه شدد على أن تلقين هذه المناهج سيعرف بعض التخفيف من حيث آليات التنفيذ وتناول الأنشطة وكذا طرق تسييرها.