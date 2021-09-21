المفتش بلعباس: تلقيح أزيد من 80 ألف موظف بقطاع التربية

قال المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية، بلعباس ساعد. أنه تم تجاوز جميع الصعوبات التي يمكنها أن تعيق تحقيق دخول مدرسي ناجح.

وأضاف بلعباس، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن أزيد من 11 مليون ينتسبون لقطاع التربية أي ما يقارب ثلث سكان البلد. بينهم أزيد من 10.5 مليون تلميذ فيما يتجاوز عدد الموظفين 800 ألف. بالمقابل يتوفر على 20 ألف مدرسة ابتدائية و 6 آلاف متوسطة و2600 ثانوية.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه من أجل تحقيق دخول مدرسي آمن وناجح، إتخذت الوزارة بروتوكول خاص يتماشى مع تطور الحالة الوبائية. مؤكدا أنه تم تلقيح أزيد من 80 ألف موظف على مستوى وحدات الكشف الصحي. ومراكز طب العمل والخدمات الاجتماعية.