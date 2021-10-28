المفتي الأكبر لكرواتيا يشيد بمساهمة الجزائر في حوار الأديان

قام الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، شكيب رشيد قايد، بزيارة مجاملة للمفتي الأكبر بزغرب، الدكتور عزيز حسانوفيتش.

وخلال اللقاء أشاد عزيز حسانوفيتش بمساهمة الجزائر الدائمة في مجال حوار الأديان.

وأبرز مكانة الإسلام في المجتمع الكرواتي الذي يتعايش بسلام مع الأديان الأخرى.

وقد قام الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بزيارة عمل إلى كرواتيا من 25 إلى 27 أكتوبر.