المفوضة الوطنية لحماية الطفولة في زيارة ميدانية إلى تيسمسيلت 

حلت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، بولاية تيسمسيلت في زيارة تندرج ضمن مهامها الرامية إلى معاينة واقع المؤسسات والمصالح المكلفة باستقبال الأطفال والتكفل بهم.

وجرى استقبال المفوضة الوطنية بمقر الولاية من طرف الوالي بوزايد فتحي، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء اللجنة الأمنية إلى جانب نائب بالمجلس الشعبي الوطني، والأمين العام للولاية، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، فضلاً عن السلطات المحلية والمديرين التنفيذيين.

وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة ميدانية لظروف التكفل بالأطفال وتعزيز آليات الحماية والرعاية عبر مختلف الهياكل المختصة.