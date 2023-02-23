المفوضية الأوروبية تحظر على موظفيها استخدام تطبيق تيك توك

قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، حظر تطبيق “تيك توك” على الأجهزة الذكية للعاملين فيها.

وطلب قسم التقنية من الموظفين فيها عدم تحميل التطبيق أو حذفه، وأرجع الأمر إلى مخاوف تتعلق بحماية البيانات.

وجرى إبلاغ الموظفين في المفوضية الأوروبية بالقرار عبر رسالة رسمية وجهت إليهم صباح اليوم.

وجاء في الرسالة: “لحماية بيانات المفوضية ولتعزيز الأمن السيبراني، فإن مجلس إدارة المفوضية. قرر تعليق عمل تطبيق تيك توك على أجهزة المفوضية الرسمية والأجهزة الشخصية للموظفين”.

ويشير البريد إلى أن آخر مهلة لتنفيذ الأمر هو 15 مارس المقبل، ومَن لا يلتزم بالقرار. لن يتمكن من استخدام تطبيقات المفوضية وبرامجها على أجهزته.

وفي حال أراد الموظفون الإبقاء على التطبيق في هواتفهم الذكية، ينبغي عليهم حذف التطبيقات الأخرى الخاص بالعمل.

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