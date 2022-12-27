المفوضية الأوروبية تطلق برنامجا لتمويل هذه المشاريع بالجزائر

وافقت المفوضية الأوروبية على برنامج جديد “Interreg Next Med” لتعزيز التعاون عبر الحدود بين 15 دولة. في منطقة المتوسط، بما في ذلك الجزائر.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمويل مشاريع تعاونية تعالج التحديات الاجتماعية ،الاقتصادية والبيئية على مستوى حوض البحر المتوسط. مثل إستيعاب التقنيات المتقدمة، خلق فرص العمل، كفاءة الطاقة، الإدارة المستدامة للمياه، الانتقال إلى الإقتصاد الدائري.

وسيتم إطلاق البرنامج ابتداءا من منتصف عام 2023 بمساهمة من الاتحاد الأوروبي و ذلك بقيمة 253 مليون أورو.

وتغطي منطقة التعاون، التي تضم أكثر من 200 مليون نسمة، 15 بلدا. 13 منها شاركت بالفعل في الفترات السابقة من وعضوين جديدين، هما الجزائر وتركيا.

ويبلغ المبلغ الإجمالي لمساهمة الاتحاد الأوروبي في البرنامج 253 مليون يورو. منها 230 مليون يورو لتمويل المشاريع و23 مليون يورو للمساعدة التقنية (المخصصة للإدارة والتنفيذ).

وتأتي الميزانية من European Regional Development Fund (ERDF). و Instrument for Pre-Accession (IPA III) و Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI).

وسيكون الحد الأقصى لمساهمة الاتحاد الأوروبي لكل مشروع 90٪ من التكلفة الإجمالية. في حين يجب ضمان تمويل مشترك بنسبة 10٪ على الأقل من خلال شركاء المشروع.

ومن المتوقع إطلاق الدعوة الأولى لتقديم المقترحات، والتي تبلغ ميزانيتها حوالي 100 مليون يورو. بدءا من منتصف عام 2023 وستتناول جميع أولويات البرنامج وأهدافه المحددة.

بالتوازي مع ذلك، سيتم إطلاق عملية توقيع اتفاقيات التمويل بين كل بلد مشارك في جنوب حوض المتوسط. هذه خطوة أساسية للسماح للبلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بالمشاركة في دعوات تقديم المقترحات وتكون مؤهلة لتلقي تمويل من برنامج NEXT MED.

“إن الموافقة على برنامج Interreg ‘NEXT MED’ من قبل المفوضية الأوروبية. هي نتيجة استثنائية تعترف بجودة وحجم العمل المنجز بين 15 دوله مشاركة وبروح التعاون والشراكة.

لم تكن هذه النتيجة ممكنة لولا الجهود المستمرة التي بذلتها السلطة الإدارية للبرنامج لتنسيق عملية إعداد وصياغة البرنامج بأكمله. وتحديد أولويات التعاون التي تعكس احتياجات البلدان المعنية” قال روبرتو ريموند، المدير العام للسلطة الإدارية.