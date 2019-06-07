المفوضية الأوروبية تمنح 4.6 مليون دولار كمساعدات للاجئين الصحراويين بتندوف

منحت المفوضية الاوربية، مبلغ 4.6 مليون دولار، كمساعدات للجائيين الصحراويين، المقيمين بالمخيمات، بولاية تندوف.

وأكدت المفوضية الأوروبية من جديد التزامها بدعم الآلاف من اللاجئين الذين يعيشون في خمسة مخيمات للاجئين الصحراويين في الجزائر.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في الجزائر رومان سيروا: “يعتمد معظم اللاجئين الصحراويين على مساعدة المجتمع الدولي”. “نحن ممتنون للمساهمة السخية من المفوضية الأوروبية التي دعمت عملنا في مخيمات اللاجئين الصحراويين على مدار السنوات الـ 15 الماضية.”

وحسب المتحدث، ستساهم هذه المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO) في تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية للاجئين الصحراويين.