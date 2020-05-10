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المفوضية السامية للأمم المتحدة تعرب عن إرتياحها بإنشاء الجزائر مستشفى ميداني في مخيمات اللاجئين الصحراويين

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المفوضية السامية للأمم المتحدة تعرب عن إرتياحها بإنشاء الجزائر مستشفى ميداني في مخيمات اللاجئين الصحراويين
بقلم محمد لجرب

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ارتياحها وامتنانها بقرار السلطات الجزائرية انشاء مستشفى ميداني في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وهذا خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، وتؤكد المفوضية الدور الكبير الذي سيلعبه هذا المستشفى الميداني من رعاية صحية عالية الجودة للشعب الصحراوي.

وهو ما يؤكد التضامن القوي للشعب الجزائري مع الشعب الصحراوي.

وتجدد المفوضية تقديم الدعم اللازم في مختلف القطاعات من أجل السلامة الصحية لجميع اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات


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