المفوض الأوروبي يزور لبنان الاثنين المقبل

يشرع المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، يوم الاثنين المقبل في زيارة للبنان تستمر يومين.

وسيلتقي يوهانس هان خلالها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس الوزراء

سعد الحريري وعدد من المسؤولين لبحث الشراكة.

كما يبحث المفوض هان، الوضع في لبنان قبل الانتخابات النيابية وطرق معالجة الأزمة الاقتصادية وتحمل عبء أزمة اللاجئين.

ويلقي المفوض هان كلمة في مؤتمر “سد الفجوة التعليم العالي وما بعده” الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في بيروت.

في إطار مشروع سبارك للتعليم العالي الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.