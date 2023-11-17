المفوض العام للأونروا: إنقطاع الإتصالات مع قطاع غزة

أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عن إنقطاع الإتصالات “تماما” مجددا مع قطاع غزة.

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف عقب إطلاعه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوضع في غزة. “أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وشل عمليات الأونروا”. متحدثا عن الحصار الكامل الذي يفرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف أن قطاع “غزة يعاني مرة أخرى من إنقطاع تام للاتصالات، وهذا بسبب عدم توفر الوقود”.

وشدد لازاريني على أنه “لم يعد هناك أي وقود متوفر، أو على الأقل يمكن الوصول إليه، بالنسبة للأونروا”.

وأوضح لازاريني أن كثيرا من عمليات الأونروا، التي تقدم دعما لأكثر من 800 ألف نازح في قطاع غزة المحاصر، قد توقفت بالفعل. بما في ذلك العشرات من آبار المياه، ومحطتا مياه ومحطات للتعامل مع مياه الصرف