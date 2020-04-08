المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة تعزي عائلة لعسلوني بفقدان الإبن رسيم

تقدّمت المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، متبوعة بكافة إطارات وموظفي الهيئة، بأخلص التعازي للصِّحافيَين بقناة النهار، ياسين لعسلوني وحنان خوجة، بفقدان إبنهما.

وجاء في صفحة الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة، بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاءِ اللّهِ وقدرهِ تلّقت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة نبأ وفاة المَلك الطفل رسيم ذو الأربعةِ أعوام ابن الإعلاميَين الصِّحافيَين بقناة النهار ياسين عسلوني و حنان خوجة.

وبهذا تتقدّمُ المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي متبوعة بكافة إطارات وموظفي الهيئة بأخلص التعازي لهما ولجميع منتسبي قناة النهار راجين من المولى عزّ وجل أن يجعله فرطاً ودخراً لوالديه في الجنّة .

إنّا للّهِ و إنّا إليه راجعون