المقاتل الجزائري عنان يخوض نزاله الثاني في بطولة “المواي تاي”

يخوض المقاتل الجزائري نبيل عنان، يوم الجمعة، نزاله الثاني في المنظمة القتالية بطولة “وان” التابعة لفنون القتالية المختلطة المواي تاي والكيك بوكسينغ.

وسيواجه المقاتل الجزاري عنان خصمه التايلاندي ناكروب فيرتكس، الذي لم يذق طعم الهزيمة في أربعة نزالات خاضها منذ انضمامه إلى منظمة MMa.

كما سبق للمقاتل عنان، أن تعرض للهزيمة في مباراته الأولى ضد المصارع التايلاندي بطل العالم في المواي تاي عن فئة وزن الذبابة، سوبرلك كياتمو.

يجدر الإشارة، يمتلك المقاتل نبيل عنان أصول جزائرية من والده ووالدته تايلاندية، وبدأ التدرب على الفنون القتالية منذ صغره، وتدرك في منظمات الفنون القتالية المختلطة، ويعد أصغر بطل في المواي تاي في تاريخ المجلس العالمي للملاكمة (WBC).