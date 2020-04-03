المقاطعة الإدارية بالرويبة تنشر قائمة النشاطات التجارية المستثناة من الغلق

نشرت مصالح المقاطعة الإدارية بالرويبة اليوم قائمة النشاطات التجارية المستثناة من الغلق مع ضمان التقيد الصارم بقواعد النظافة والتدابير الوقائية.
وأوضح بيان ذات المصالح فإن قرار الإستثناء يخص كل المحلان التالية:
صيانة المركبات والألات السيارات والمعدات الفلاحية وإصلاحها ومراقبتها التقننية بما في ذلك إصلاح العجلات.
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نشاطات قطع غيار السيارات.
اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية.
نشاطات الصيد البحري وتربية المائية وبيع الاسماك.
نشاطات بيع وتوزيع المدخلات الفلاحية.
تجارة أغدية وادوية ولوازم الحيوانات.
المكاتب البيطري الخاصة.
تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات إعلام الاتصال.
إصلاح الحواسيب والاجهزة الإلكترونية.
تجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة.
بيع الادوات الطببية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة.
تجارة الادوات البصرية بالتجزئة.
الغسيل والتنظيف الجاف للملابس.
وبهذا تدعو المقاطعة النشاطات التجارية المذكورة أعلاه إل لإستئناف نشاطهم تحت طائلة الشطب.
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