المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد تقرر غلق 94 محلا في سوق “علي ملاح”

أكّدت المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، اليوم الإثنين، أنها ستقوم بغلق 94 محلا في سوق “علي ملاح” مع غلق كل نقاط بيع الأضاحي في المقاطعة في إطار الحدّ من انتشار وباء “كورونا”.

وحسب الصفحة الرسمية للمقاطعة، فقد ترأست الوالي المنتدب اجتماعا لخلية الأزمة بحضور ممثلي المصالح الأمنية والحماية المدنية و”اتصالات الجزائر”، أين تم اتخاذ إجراءات صارمة لتفادي تفشي الوباء.

وفي هذا الإطار، تقرر غلق 94 محلا في سوق “علي ملاح” هذا الأسبوع لم يحترم أصحابها التدابير الوقائية، كما سيتم غلق جميع نقاط بيع الأضاحي على مستوى بلديات المقاطعة باعتبارها منطقة حضرية.

وقرّرت الوالي المنتدب أيضا إمكانية غلق شارع “ميسونيي” خلال هذا الأسبوع نتيجة اكتظاظه بالمواطنين والزبائن، مع إمكانية تعديل ساعات الحجر الصحي على شارعي “ديدوش مراد” و”حسيبة بن بوعلي”.

بالإضافة إلى إمكانية غلق أي مؤسسة مهما كانت طبيعة نشاطها لمدة 24 ساعة إن سجّلت حالات مؤكدة بالوباء.

هذا وشدّدت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد على ضرورة تكثيف حملات التعقيم والتنظيف في شوارع وأحياء بلديات المقاطعة 24 على 24 ساعة وحتى خلال أيام نهاية الأسبوع باستعمال نظام التناوب بين الفرق المتدخلة.