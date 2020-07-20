المقاطعة الإدارية للرويبة تستفيد من 169 مشروع لـ”مناطق الظل”

أكدت المقاطعة الإدارية للرويبة استفادتها من 169 مشروع بعنوان السنة الجارية والتي تمسّ 59 “منطقة ظل” بتعداد سكاني يتجاوز 16400 نسمة.

وحسب بيان المقاطعة الإدارية على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، ، فإن المشاريع المبرمجة ستشمل قطاعات الري، الأشغال العمومية، الصحة، الطاقة، النقل المدرسي، الصحة والرياضة.

وقد رُصد لهذه المشاريع مبلغ إجمالي يقدر بـ 1.991.401.270 دج، ويتم تجسيد عمليات الإنجاز على مرحلتين.

وتشمل المرحلة الأولى 72 عملية بمبلغ يقدر بـ 764.263.270 موزعة على 6 عمليات لإنجاز شبكات المياه الصالحة للشرب، 31 عملية لإنجاز شبكات الصرف الصحي.

بالإضافة إلى 5 عمليات لإنجاز وتجديد شبكة الإنارة العمومية و16 عملية لتعبيد الطرقات والتهيئة الحضرية و 14 عملية للربط بشبكة غاز المدينة.

أما المرحلة الثانية فتشمل 97 عملية بمبلغ قدره 1.227.138.000 وهي موزعة على 5 عمليات لإنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي و 32 عملية لإنجاز وتجديد شبكة الإنارة العمومية.

بالإضافة إلى 34 عملية لتعبيد الطرقات، 18 عملية للربط بغاز المدينة، 5 عمليات لاقتناء حافلات النقل المدرسي مع إنجاز ملاعب جوارية وعمليتين لإنجاز قاعات علاج.

هذا وأوضح البيان بأن عملية واحدة استلمت، فيما تبقى 45 عملية في طور الإنجاز و 123 عملية في المراحل الأخيرة للإجراءات الإدارية.