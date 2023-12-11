المقاومة أجبرته على تغيير موقفه.. حديث عن قبول الاحتلال العودة إلى المفاوضات لاتفاق وقف نار جديد

تحدثت وسائل إعلام عبرية وغربية في الآونة الأخيرة عن قبول حكومة الاحتلال العودة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.

ويأتي هذا في وقت تتصاعد فيه وتيرة المواجهات في قطاع غزة، بين الإحتلال والمقاومة وسط وجنوبي القطاع.

حكومة نتنياهو تُغير موقفها بشأن الأسرى

وأفاد موقع “أكسيوس”، أن حكومة نتنياهو أعربت لقطر عن استعدادها لمناقشة اتفاق جديد بشأن الأسرى.

وأضاف الموقع ذاته، أن “إسرائيل” مستعدة لمناقشة اتفاق جديد على عكس موقفها السابق الذي طالب بالإفراج عن جميع الرهائن الإناث قبل مناقشة أي صفقات أخرى.

وفي المقابل، ذكرت القناة 13 العبرية عن مصدر صهيوني، أن الظروف نضجت للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة.

ومن جهتها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر صهيونية أن هناك تحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى.

أبو شاهين: كل ما يتعلق بمفاوضات الأسرى يكون بعد وقف شامل لإطلاق النار

وأكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين أن كل ما يتعلق بمفاوضات الأسرى يكون بعد وقف شامل لإطلاق النار

وأوضح أبو شاهين بأن التفاوض وطرح هدن إنسانية مقابل إطلاق سراح أسرى غير وارد.. وموقف المقاومة واضح برفض أي مفاوضات تحت ضغط النار

وأشار القيادي في حركة الجهاد إلى الإدارة الأمريكية هي التي تدير الحرب، والحديث عن هدن إنسانية هو لاستعادة أسراهم وثم استئناف العدوان.

كما نفى ذات المتحدث ما تداوله الإعلام الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا توجد اتصالات حالية بشأن مفاوضات الأسرى.

وأبرز القيادي في حركة الجهاد أبو شاهين أن الموقف الموحد لدى كل فصائل المقاومة الفلسطينية هو أن الأولوية هي لوقف العدوان ووقف ذبح الشعب الفلسطيني.

خسائره الفادحة جعلته يغير موقفه

ويبدو أن الخسائر الفادحة التي تكبدها الإحتلال الصهيوني خلال الأيام الماضية أبرزها في محور شرق مدينة خانيونس على يد المقاومة الفلسطينية جعلته يتراجع عن مطالبه.

وكان مستشفى سوروكا الصهيوني في بئر السبع قد أعلن أنه استقبل 27 جنديا صهيونيا جريحا -5 منهم في حالة حرجة- خلال 24 ساعة.

وفي المقابل، كان أبو عبيدة قد كشف في تسجيل صوتي، مؤخرا أن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الـ48 ساعةً من تدمير 44 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وقتل 40 جندياً وإصابة العشرات في أحد التطورات.

ومن جهته، أقر جيش الاحتلال أن قواته تخوض معارك ضارية في حي الشجاعية بمدينة غزة وفي جباليا شمال القطاع، وأقر بتكبده خسائر فادحة.