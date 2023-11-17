المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة صهيونية في محيط مقر ‏قيادة الفرقة 91 في برانيت

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهداف دبابة في محيط مقر ‏قيادة الفرقة 91 في برانيت بالأسلحة المناسبة وتم إصابتها إصابة مباشرة.‏

وجاء في بيان حزب الله:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:35 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 دبابة في محيط مقر ‏قيادة الفرقة 91 في برانيت بالأسلحة المناسبة وتم إصابتها إصابة مباشرة”.