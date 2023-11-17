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المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة صهيونية في محيط مقر ‏قيادة الفرقة 91 في برانيت

بقلم ط.خير الدين
المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة صهيونية في محيط مقر ‏قيادة الفرقة 91 في برانيت
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أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهداف دبابة في محيط مقر ‏قيادة الفرقة 91 في برانيت بالأسلحة المناسبة وتم إصابتها إصابة مباشرة.‏

وجاء في بيان حزب الله:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:35 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 دبابة في محيط مقر ‏قيادة الفرقة 91 في برانيت بالأسلحة المناسبة وتم إصابتها إصابة مباشرة”.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، امس الخميس، استهداف  دبابة ميركافا ‏لقوات الاحتلال قرب ثكنة “برانيت” بالصواريخ الموجهة وإصابتها بشكل مباشر.

وأعلن حزب الله،امس ، استهداف موقع جل العلام بالصواريخ الموجهة ‏وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة اللبنانية استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني  ‏بالقرب من موقع شتولا بالأسلحة المناسبة، بالإضافة الى تجمع لقوة مشاة  صهيونية على تلة ‏الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة. ‏

رابط دائم : https://nhar.tv/ZchRq
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