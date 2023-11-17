المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة صهيونية في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في برانيت
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهداف دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في برانيت بالأسلحة المناسبة وتم إصابتها إصابة مباشرة.
وجاء في بيان حزب الله:
“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:35 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في برانيت بالأسلحة المناسبة وتم إصابتها إصابة مباشرة”.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، امس الخميس، استهداف دبابة ميركافا لقوات الاحتلال قرب ثكنة “برانيت” بالصواريخ الموجهة وإصابتها بشكل مباشر.
وأعلن حزب الله،امس ، استهداف موقع جل العلام بالصواريخ الموجهة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة اللبنانية استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الصهيوني بالقرب من موقع شتولا بالأسلحة المناسبة، بالإضافة الى تجمع لقوة مشاة صهيونية على تلة الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة.