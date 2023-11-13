المقاومة الإسلامية تستهدف موقع المالكية أثناء قيام قوات الإحتلال بإعادة تحصينه

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الإثنين، استهداف موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وذلك أثناء قيام جيش الإحتلال بإعادة تحصينه.‏

وجاء في بيان حزب الله:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:50 من منتصف ليل الاثنين 13-11-2023 موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه.‏

محققا إصابات مباشرة.. “حزب الله” يصعّد هجماته ويستهدف عدة مواقع صهيونية

واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان،امس ، عند الساعة (12:25) ‏قوة لوجستية تابعة لجيش الإحتلال كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.‏

كما تم استهداف عند الساعة (12:35)، جرافةً تابعة لجيش الإحتلال قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى تدميرها ‏ومقتل طاقمها ووقوع عدد من الإصابات المؤكدة بين الجنود المتواجدين حولها بين قتيل وجريح.

وحسب بيان اخر، امس الأحد، فلقد هاجمت المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:15) تجمعا لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة.

واستمر هجوم المقاومة اللبنانية عند الساعة 14.30، اين استهدف ‏ تجمعا لمشاة ‏العدو في بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مؤكدة.‏

بالإضافة الى استهداف ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.