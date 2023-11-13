المقاومة الإسلامية تستهدف موقع المالكية أثناء قيام قوات الإحتلال بإعادة تحصينه
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الإثنين، استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وذلك أثناء قيام جيش الإحتلال بإعادة تحصينه.
وجاء في بيان حزب الله:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:50 من منتصف ليل الاثنين 13-11-2023 موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه.
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واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان،امس ، عند الساعة (12:25) قوة لوجستية تابعة لجيش الإحتلال كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.
كما تم استهداف عند الساعة (12:35)، جرافةً تابعة لجيش الإحتلال قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى تدميرها ومقتل طاقمها ووقوع عدد من الإصابات المؤكدة بين الجنود المتواجدين حولها بين قتيل وجريح.
وحسب بيان اخر، امس الأحد، فلقد هاجمت المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:15) تجمعا لأفراد العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مؤكدة.
واستمر هجوم المقاومة اللبنانية عند الساعة 14.30، اين استهدف تجمعا لمشاة العدو في بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مؤكدة.
بالإضافة الى استهداف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.