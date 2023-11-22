المقاومة الإسلامية تعزي في إستشهاد 4 شهداء من لبنان وتركيا

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم بيان نعي بعد إستشهاد 4 جنود من لبنان وتركيا، في قصفٍ صهيوني غادر على جنوب لبنان، الثلاثاء الماضي.

وجاء في بيان الحركة “أنها تزف إلى شعبنا الفلسطيني المرابط وإلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية والشعبين اللبناني والتركي الشقيقين، أربعة شهداء من لبنان وتركيا، ارتقوا في قصفٍ صهيوني غادر على جنوب لبنان، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، أثناء قيامهم بواجب التضامن والنصرة والإغاثة لشعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض في قطاع غزة لعدوان صهيوني غاشم وحرب إبادة جماعية.”

ونشرت الحركة أسماء أربعة شهداء من لبنان وتركيا:

الشهيد أحمد عوض، لبناني الجنسية

الشهيد بلال أوزتورك، تركي الجنسية

الشهيد خالد ميناوي، لبناني الجنسية

الشهيد يعقوب أردال، تركي الجنسية

وأضاف الحركة “إننا وإذ نترحّم على أرواح هؤلاء الشهداء الأبطال الذين عبّروا عن حبهم للأقصى والقدس وفلسطين، وغيرتهم على إخوانهم في قطاع غزة، وجسّدوا بتضحيتهم نبض أمتنا العربية والإسلامية، لنؤكد بأن استهداف الاحتلال الصهيوني النازي لهم، لن يردع شباب أمّتنا وأحرار العالم عن مواصلة النصرة والتضامن مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى دحر الاحتلال النازي عن أرضنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.